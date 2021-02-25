موسيماني يجهز مفاجأة جديدة لنجم الأهلي

يدرس المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إشراك محمد شريف فى مركز الجناح خلال المباريات القادمة.

وقام الجهاز الفني لفريق الأهلي بنصيحة بيتسو موسيماني، بإشراك محمد شريف في مركز الجناح الأيمن، للإستفادة من قدراته التهديفية العالية.

وسيبدأ موسيماني في التفكير بجدية، في مشاركة شريف في مركز الجناح، خاصةً بعد العقم التهديفي الذي واجه الفريق في مباراة سيمبا التنزاني الثلاثاء الماضي.

وكان المارد الأحمر خسر أمام سيمبا بهدف نظيف، في الجولة الثانية من دور المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا، وتراجع للمركز الثالث في المجموعة الأولى بعدما كان متصدرًا.