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أجهزة الأمن تداهم البؤر الإجرامية بكرداسة وتضبط عدداً من الخارجين عن القانون

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام في القبض على عددًا من الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية وتجار الكيف، والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بمنطقتي كفر حكيم والطريق الأبيض، بمركز كرداسة.


أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام بعض الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقتي كفر حكيم، الطريق الأبيض، بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنطقتين المشار إليهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي أسفرت عن ضبط خفير خصوصي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية وله محل إقامة أخر بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة وبحوزته بندقية آلية، 6 طلقات من ذات العيار، كان يخفيها بأحد المنتجعات السكنية خفرته.


كما تم ضبط هارب من السجون أثناء تنفيذه عقوبة السجن 15 سنة ومطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا جنائية، وضبط 4 قضايا مخدرات بحوزة 4 متهمين، 8 دراجات نارية بدون لوحات وتنفيذ 22 حكم قضائي بإجمالي 14 محكوم عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة خاصة متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

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