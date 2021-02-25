أنباء سارة لليفربول قبل مواجهة شيفيلد في البريميرليج

زف ليفربول الإنجليزي أنباءًا سعيدة لجماهيره بشأن نجم الفريق البرتغالي الشاب دييجو جوتا.

وقام ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بنشر صورًا لجوتا من تدريبات الفريق الجماعية عقب تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها أثناء مباراة ميدتيلاند الدنماركي في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 9 ديسمبر الماضي.

وقام جوتا بالتدرب منفردًا طوال الأيام الماضية قبل أن ينضم إلى التدريبات الجماعية لأول مرة اليوم.

وأصبح النجم البرتغالي جاهزًا لمواجهة شيفيلد يونايتد الأحد المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول عانى كثيرًا في الموسم الحالي من لعنة الإصابات التي حرمته من بعض نجومه.