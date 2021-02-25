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حبس 3 متهمين بسرقة إحدى الشركات بالنزهة

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت النيابة العامة حبس 3 متهمين بسرقة طبنجة مرخصة و9 هواتف محمولة و2 جهاز "لاب توب" و3 كاميرات من داخل إحدى الشركات الخاصة بمنطقة النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت تحريات المباحث بالصحيفة الجنائية للمتهمين.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخاص بالشركة عمله وسرقة بعض الأجهزة من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وجود أثار عنف بباب الشركة وبعثرة بمحتوياتها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة باستخدام سيارة ملك أحدهم، وقاموا بالاستيلاء على المسروقات المشار إليها ولاذوا بالفرار، وتم إتخاذ الاجرءات القانونية اللازمة.

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