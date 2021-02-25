محمد غانم: نظم الري الحديث تزيد الإنتاجية للأراضي الزراعية 30% (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مشروع التحول لنظم الري الحديث من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة حاليا، مناشدا المزارعين التحول لهذه الأنظمة.





وأشار "غانم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن استخدام الفلاح لنظم الري الحديث يوفر له التكاليف الأولية قبل كل زرعة، وهو أمر شديد الأهمية للمزارع، فضلا على أنها توفر في تكلفة العمالة، والإنتاجية الزراعية تزيد بنسب 30%.



