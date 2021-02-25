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محمد غانم: نظم الري الحديث تزيد الإنتاجية للأراضي الزراعية 30% (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مشروع التحول لنظم الري الحديث من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة حاليا، مناشدا المزارعين التحول لهذه الأنظمة.

وأشار "غانم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن استخدام الفلاح لنظم الري الحديث يوفر له التكاليف الأولية قبل كل زرعة، وهو أمر شديد الأهمية للمزارع، فضلا على أنها توفر في تكلفة العمالة، والإنتاجية الزراعية تزيد بنسب 30%.

وأوضح أن نظم الري الحديث تساهم في ارتفاع مستوى جودة المحاصيل الزراعية وهو ما يساهم في تصديرها للخارج، لافتا إلى أن نظم الري الحديث يساهم في الحفا على المياه وعدم إهدارها حيث أن الدولة تعاني من شح مائي، منوها بأن التحول لهذه الأنظمة اختياري.

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