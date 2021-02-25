خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية عدة قرارات هامة لرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال 24 ساعة الماضية، ومنها البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال العامرية بالبحر المتوسط.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي:



البحث عن الغاز والزيت الخام فى منطقة شمال العامرية بالبحر المتوسط:





أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى الموافقة على القانون رقم 163 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إديسون انترناشيونال إس.بى.إيه. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 74 لسنة 2006 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال العامرية بالبحر المتوسط.



الموافقة علي الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع:



وافق الرئيس السيسي، علي القرار رقم 396 لسنة 2020 بانضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14 نوفمبر 1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.



وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 18 أغسطس 2020.



تجديد تعيين مفتي الجمهورية:



أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن القرار الجمهوري رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢١ بتجديد تعيين الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢١ تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.





