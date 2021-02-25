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1.4 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في محافظة الغربية خلال 6 سنوات

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
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إستمراراً للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،

وفى هذا الصدد ففي نطاق قطاع غرب الغربية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ويضم القطاع هندسات كل من ( طنطا اول ، طنطا ثان ، مركز طنطا ، كفر الزيات ، بسيون ، قطور )

ويبلغ إجمالي عدد المشتركين بقطاع غرب الغربية حوالى (980) ألف مشترك في يونيه 2020  بزيادة قدرها ( 126) ألف مشترك عما كان عليه فى 2014 ، منهم عدد (216 ألف) مشترك مسبوق الدفع ،

وتم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات ـ مشروعات للغير )   ليبلغ إجمالي ما تم تطويره وتنفيذه بالشبكة الكهربية خلال الفترة من 2014 حتى 2020 بمبلغ قدرة ( 1,4 ) مليار جنيه على النحو التالى: -

·        تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة والممولة بقرض من الدولة لتطوير الشـبكات خــــلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بتكلفة وقدرها   (550) مليون جنيه.

·        كما تم تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة  خــــلال الفترة من 2014 حتى2020بقيمة تبلغ حوالى  ( 350 )  مليون جنيه .

·        كما تم تنفيذ خطة لإحلال الهوائيات الجهد المتوسط بكابلات ارضية خــــلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيه 2020م بعدد (73) عملية بإجمالي اطوال كابلات ( 90كم )  بقيمة تبلغ حوالى   (100 ) مليون جنيه  .

·        وفي مجال تنفيذ المشروعات للغير قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري ..... الخ ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن. بقيمة بلغت حوالى (400) مليون جنيه .

 

 هذا وارتفعت مكونات الشبكة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بالكميات الآتية:

§         تم زيادة موزعات الجهد المتوسط من (27) موزع عام 2014 الي (55) موزع عام 2020

§         وفي مجال الخطوط الهوائية جهد  متوسط   1200 كم عام 2014 الى  1900 كم 2020 .

§         وفي مجال خطوط كابلات الجهد المتوسط  1000 كم عام 2014 الى 1900 كم عام  2020.

§         وفي مجال الخطوط الهوائية جهد منخفض 3160 كم عام 2014 الى  3400 كم عام 2020 .

§         وفي مجال خطوط كابلات الجهد المنخفض  195 كم عام 2014 الى250 كم عام 2020 .

§         وفي مجال محولات التوزيع بلغ عدد المحولات بالقطاع 3360  محول عام 2014 الى  4100 محول 2020 .

§         وبلغ سعة المحولات من (660) م .ف . ا عام 2014 الى  قدرة (1550) م . ف .أ عام 2020 .

§        وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين .

 و حول التطوير في مجال خدمة العملاء:

•     تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

•     تم الانتهاء من تطوير لعدد (6) من أجمالي عدد (6) فرع .

•     تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

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كورونا تطوير محطات الكهرباء في محافظة الغربية الكهرباء

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