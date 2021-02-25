البورصة تربح 7.4 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وقفز المؤشر الرئيسي بنسبة 1.6% مدعوماً بإرتفاع التجارى الدولى لمستوى الـ 62.5 ,جنيه ، مع ارتداد لمعظم القياديات لمناطق مقاومتها الاولى.









وربح رأس المال السوقي نحو 7.4مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.3 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 11617.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2384.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 3424.5 نقطة.





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية



