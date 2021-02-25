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البورصة تربح 7.4 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في الأسبوع
الخميس 25/فبراير/2021 - 02:38 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وقفز المؤشر الرئيسي بنسبة 1.6% مدعوماً بإرتفاع التجارى الدولى لمستوى الـ 62.5 ,جنيه ، مع ارتداد لمعظم القياديات لمناطق مقاومتها الاولى.
وربح رأس المال السوقي نحو 7.4مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.3 مليار جنيه.
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 11617.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2384.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 3424.5 نقطة.
تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية
وإتجهت تعاملات المستثمرين العرب على الأسهم للشراء بصافي 81.5 مليار مليون ، فيما اتجه الأجانب والمصريين للبيع بصافي 35.4 مليون جنيه، و36 مليون جنيه على التوالي.
تداولات البورصة المصرية
في ختام التعاملات ، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.8 مليار جنيه، من خلال 798.5 مليون سهم، عبر 53.6ألف صفقة.
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