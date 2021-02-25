"بعد الاختيار 2".. محمد حمّاد ينضم لـ"بين السماء والأرض" مع هاني سلامة ودرة





يواصل النجم الصاعد محمد حماد، مشواره في المارثون الرمضاني هذا العام، وينضم لأسرة مسلسل بين السماء والارض مع النجم هاني سلامة، والنجمة درة، وإخراج ماندو العدل.





وكان قد انضم حماد لأسرة فريق عمل مسلسل الاختيار 2، والذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2021، حيث يشارك في ذلك العمل الدرامى برفقة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، والفنانة بشرى.





وتدور أحداث مسلسل "بين السماء والأرض" حول عصر البطولات الجماعية للنجوم، وتدور أحداثه فى ١٥ حلقة‫، حيث أن هذا ااعمل للأديب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ.



ويشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم هاني سلامة، درة، أحمد بدير وسوسن بدر ويسرا اللوزي ونجلاء بدر ومحمد لطفي ومحمد ثروت وإخراج ماندو العدل وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإنتاج سينرجى‫.‬





وشارك "حمّاد" قد شارك من قبل في العديد من الأعمال الدرامية والتي يأتي أبرزها كل من حارة اليهود،

لآخر نفس، شبر ميه.





ويواصل فريق عمل مسلسل الاختيار 2، التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وانجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.





وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.







وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحا كبيرا للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضي، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جدير بالذكر، أن الفنانة ليلى عز العرب، كانت قد شاركت فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "ونحب تانى ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وآخرين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع، ويعانى منها معظم الأزواج المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى، وحقق نجاحا كبيرا.