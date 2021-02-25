إيران تعلن مقتل رجل أمن في جنوب شرق البلاد

قتل رجل أمن خلال إحباط هجوم على مخفر، في ظل توتر في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وقال حاكم مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان أبوذر مهدي نخعي، إن قوى الأمن الداخلي أحبطت هجوم مسلحين بأسلحة خفيفة وقنابل يدوية على مخفر كورين وقلعة بيد في زاهدان "بذريعة التضامن مع قتلى سقطوا بنيران القوى الأمنية في مخفر شمسر بمدينة سراوان الحدودية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، لقي أحد أفراد قوى الأمن الداخلي حتفه في الهجوم.

وشهدت المحافظة، احتجاجات على مقتل 10 من ناقلي الوقود على يد عناصر من الحرس الثوري.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض أن مراهقاً قتل أيضا برصاص الأمن.