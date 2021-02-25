توقعات بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي 700 مليون طن بحلول 2040
قالت رويال داتش شل في توقعاتها السنوية لسوق الغاز الطبيعي المسال إن من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الغاز المسال إلى
مثليه تقريبا عند 700 مليون طن بحلول 2040.
ونما الطلب العالمي على الغاز المسال إلى 360 مليون طن العام الماضي
في ارتفاع طفيف عن الطلب في 2019 البالغ 358 مليون طن على الرغم من التقلبات التي
تسبب فيها فرض إجراءات العزل العام حول العالم بسبب جائحة كورونا.
وذكرت شل أن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال وصلت لمستويات
منخفضة قياسية في أوائل 2020 لكنها أنهت العام على أعلى مستوى في ست سنوات مع
تعافي الطلب في أجزاء من آسيا ومع تزايد الشراء في الشتاء وسط إمدادات محدودة.
وتوقع التقرير أن تقود آسيا 75 بالمئة من نمو الطلب على الغاز الطبيعي
المسال إلى 2040 مع تراجع الإنتاج المحلي للغاز ومع حلول الغاز المسال محل مصادر
الطاقة الأكثر تلويثا للبيئة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا