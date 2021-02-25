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محافظ الدقهلية يدشن مبادرة الجمع المنزلي للقمامة بمدينة المنصورة كمرحلة أولى

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس مبادرة جديدة للجمع المنزلى للقمامة من العمارات والوحدات السكنية وذلك بمشاركة وحضور نواب البرلمان، النائبة الدكتورة نسرين عمر، والنائبة الدكتورة ولاء التمامى، والنائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح أعضاء البرلمان بالدقهلية عن القائمة الوطنية.


كما شارك في الحضور الدكتورة امينة شلبي مقررة المجلس القومي للمراة فرع الدقهلية، والدكتورة أمل الطرشوبي عضو المجلس القومي للمراة، والدكتورة هدي بلاط مديرعام التنمية البشرية

وقد اوضح المحافظ ان اطلاق تلك المبادرة جاء بالتشاور مع نواب البرلمان وبمشاركة المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية،و جمعية رسالة بالمنصورة،كأحد مؤسسات المجتمع المدنى بالدقهلية.

واضاف المحافظ انه تقرر بدء المرحلة الاولى لتنفيذ المبادرة فى مدينة المنصورة، وفى هذا الصدد اهدى المحافظ 50 صندوقا لجمع القمامة و50 كيلوا من الاكياس المخصصة للجمع المنزلى لبدء العمل فورا فى تنفيذ المبادرة بمدينة المنصورة بمشاركة جمعية رسالة بالدقهلية..
وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لنواب البرلمان لدعمهم المتواصل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم، كما وجه الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة ولمسئولى جمعية رسالة بالمحافظة مشيرا لضرورة العمل بكل الجهد من خلال التنسيق مع الوحدات المحلية لاحياء مدينه المنصورة للتنفيذ الجيد مشيرا الى انه يتطلع الى ان يتم تعميم فكرة الجمع المنزلى للقمامة بجميع مدن ومراكز المحافظة مؤكدا على ان نجاح تنفيذها سيقضى تماما على تراكمات القمامة بالشوارع والميادين بانحاء المحافظة.


تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة تنفيذ المقترحات التى تستهدف نظافة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،
وفى اطار خطة محافظة الدقهلية التى اقرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية يدشن مبادرة الجمع المنزلي للقمامة بمدينة المنصورة كمرحلة أولى
محافظ الدقهلية يدشن مبادرة الجمع المنزلي للقمامة بمدينة المنصورة كمرحلة أولى
محافظ الدقهلية يدشن مبادرة الجمع المنزلي للقمامة بمدينة المنصورة كمرحلة أولى
محافظ الدقهلية يدشن مبادرة الجمع المنزلي للقمامة بمدينة المنصورة كمرحلة أولى
محافظ الدقهلية يدشن مبادرة الجمع المنزلي للقمامة بمدينة المنصورة كمرحلة أولى
محافظ الدقهلية يدشن مبادرة الجمع المنزلي للقمامة بمدينة المنصورة كمرحلة أولى

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