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السعودية تسجل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:08 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا، لكنه ارتفع بشكل طفيف خلال الأيام الـ4 الماضية، حيث بلغ يوم 8 يناير 97 حالة، وفي 9 يناير 110، وفي 10 يناير 117، وفي 11 يناير 140، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

 

 وأفادت الوزارة برصد 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6300 متوفيا.

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