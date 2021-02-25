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"لإحدى المدارس".. رحلة توعوية لذوي الهمم في أسوان

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة سوهاج، رحلة توعوية لـ ٢٤ طالبًا من ذوي الهمم لمدة يومين إلى محافظة أسوان، وذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية قسم الدمج بمحافظة سوهاج.

وأشارت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة إلى أن هذه الرحلة تأتي في إطار مبادرة "اعرف بلدك" والتي أطلقتها الهيئة منذ ديسمبر الماضي لرفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين بكافة مراحلهم العمرية وثقافاتهم، وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وأوضحت محمود أنه من المقرر أن يتضمن برنامج هذه الرحلة زيارة السد العالي ومتحف النوبة وجزيرة النباتات ومعبد كوم أمبو.

الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت مبادرة" اعرف بلدك" خلال الفترة من ديسمبر وحتى مارس 2021، لتنشيط السياحة الداخلية وتعريف الشباب بمقومات بلدهم السياحية والأثرية للحفاظ عليها وليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة المصرية.

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