رسميا.. اتحاد الكرة يُعلن موعد قمة الأهلي والزمالك مايو المقبل

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدور الثانى بعدما تم الإعلان عن ال 7 جولات المقبلة من المسابقة.

وكشف الاتحاد المصرى لكرة القدم عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدور الثاني لتقام يوم 10 مايو فى تمام التاسعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس ضمن مباريات الدوري.

وكان اتحاد الكرة حدد يوم 18 إبريل القادم موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدور الأول فى تمام التاسعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.