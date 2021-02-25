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عاجل.. خسائر قوية في اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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شهدت اسعار الذهب في مصر تراجعات قوية خلال تعاملات اليوم الخميس 25-2-2021 ، حيث تراجع سعر الجرام الواحد نحو 5 جنيهات.

 

وجاءت اسعار الذهب  في مصر بعد تلك التراجعات كالأتي :

وصل سعر جرام الذهب عيار 21  إلى 787 جنيه للجرام،  وسجل سعر عيار 18 675 جنيه للجرام، وبلغ عيار 24 نحو 898 جنيه لجرام ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6280 جنيه.

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