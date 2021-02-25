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الرئيس الأرميني بصدد اتخاذ "تدابير عاجلة" لوضع حد للأزمة

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:17 م
أرمينيا
أرمينيا
وكالات
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قال الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، اليوم الخميس، إنه بصدد اتخاذ "تدابير عاجلة" لوضع حد للأزمة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

أصدر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، صباح اليوم الخميس، أمرًا بإقالة رئيس أركان الجيش من منصبه.

 

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الأرمنية في ناغورنو كاراباخ، إصابة 3 من عسكرييها في مناوشات مع قوات أذربيجان.

 

وقد استجابت أرمينيا وأذربيجان، لما تم الاتفاق عليه، من تبادل جثث الضحايا، بعد مطالبات روسية عدة لإنهاء الحرب والاتفاق على هدنة لأسباب إنشانية، تمكن الطرفين من انتشال جثث الضحايا.

 

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أكدت أذربيجان، اليوم السبت، تنفيذ أول عملية لتبادل جثث عسكريين قتلى مع الجانب الأرمينى، فى كاراباخ، منذ توقيع الجانبين اتفاقية وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية والقتالية.

 

 

 

 

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