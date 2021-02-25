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بايرن ميونخ يستعيد نجمي الفريق قبل مباراة كولن

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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عاد توماس مولر إلى تدريبات بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد أن قضى أسبوعين في العزل لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأجرى مولر حصة تدريبية منفردة في الملعب التدريبي لبايرن، للمرة الأولى منذ ظهرت إصابته بالعدوى أثناء وجوده في قطر خلال الحملة الناجحة للنادي البافاري نحو التتويج بلقب مونديال الأندية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وعاد مولر (31 عاماً) إلى ألمانيا قادماً من الدوحة على متن طائرة خاصة، وأخضع نفسه للعزل المنزلي.

كما عاد سيرج غنابري إلى التدريبات بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة في الفخذ، لكن لم يتضح بعد إمكانية مشاركة اللاعبين في المباراة أمام كولن السبت المقبل، بـ"البوندسليجا".

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