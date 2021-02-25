انفوجراف انفوجراف Advertisements تعرف على اختصاصات لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بلائحة "مجلس الشيوخ" الخميس 25/فبراير/2021 - 03:29 م Advertisements تعرف على اختصاصات لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بلائحة "مجلس الشيوخ" أخبار تهمك عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21 منذ حوالي 3 ساعات خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي منذ ساعة و 25 دقيقة عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا منذ يوم عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك منذ حوالي 3 ساعات موسيماني ينقلب على نجم الأهلي منذ حوالي 5 ساعات كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين منذ يوم موسيماني يجهز مفاجأة جديدة لنجم الأهلي منذ ساعة و 15 دقيقة قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية منذ يوم عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك منذ حوالي 18 ساعة موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف منذ حوالي 19 ساعة عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان منذ ساعة عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز منذ يوم فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع منذ حوالي 4 ساعات رسميا.. اتحاد الكرة يُعلن موعد قمة الأهلي والزمالك مايو المقبل منذ 43 دقيقة مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه منذ حوالي 21 ساعة Advertisements