عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الجمعة الموافق 26 فبراير 2021 وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس 2021.





وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا على المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.





وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الجمعة:





أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30% تقريبا).





شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.





يوم السبت المقبل:





أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (40% تقريبا).





شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.





يوم الأحد المقبل:





أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبا).





شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.





يوم الإثنين المقبل:





شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.





يوم الثلاثاء المقبل:





شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.





يوم الأربعاء المقبل:





أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبا).





شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.



