حبس المتهمة بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين بالقليوبية

أمر أحمد الإمبابي، رئيس نيابة قليوب، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، اليوم الخميس، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستيلائها على 3 ملايين جنيه من المواطنين بنظام الجمعيات.





وأشارت المتهمة خلال التحقيقات إلى أنها تعرضت للنصب في مبلغ نصف مليون جنيه، مما جعلها تتعثر في دفع أموال المواطنين، والتي أخذتها منهم على نظام جمعيات متنوعة.





وكشفت تحريات المباحث الجنائية، أن السيدة التي استولت على مبلغ 3 ملايين جنيه، من المواطنين بقليوب، كانت تقوم بعمل جمعيات بنظام شهرى مع المواطنين، وإنها منذ ثلاثة أشهر، بدأت بمماطلتهم وعدم دفع أي أموال لهم وتبين من التحريات، أن قسم قليوب تلقى 50 محضرا ضد المتهمة، وجرى توجيه تهمة خيانة أمانة لها، والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة





كان اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، قد تلقى إخطارا بالواقعة من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.





وتبين من تحريات الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، بعد ورد بلاغ لوحدة مباحث قسم قليوب من عدة مواطنين وجميعهم مقيمون عزبة الزيتون بدائرة قسم قليوب، بتضررهم من إحدى السيدات وتدعى "زينب.ج. ي" ربة منزل 33 عاما، ومقيمة بعزبة الزيتون بمدينة قليوب، لقيامها بالنصب عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف جنيه، على سبيل إنشاء جمعية.



