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النيابة تأمر باستخراج تصريح دفن شاب قتل على يد شقيقين بالاميرية

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة الأميرية باستخراج تصريح دفن جثة شاب قتل على يد شقيقين بسبب خلافات سابقة بينهم، وتسليم الجثة لذويه وذلك عقب إرسال بيان الصفة التشريحية.

كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها لبيان أسباب ارتكاب الجريمة والتحري عن نشاط المتهمين.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة عن تفاصيل مقتل شاب على يد سائق توكتوك بمنطقة الأميرية، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بمشاجرة ومتوفي بحارة محمود أبو زيد، بين "مصطفى ط" 23 سنة، متوفي إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر وبين محمد هشام 18 سنة وشقيقه محمود هشام 25 سنة.

بالفحص تبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة بسبب تعرض القاتل للجيران بالأذى، حيث قامت أسرة مصطفى بعمل محضر في قسم الشرطة بعدم تعرضهم لهم، وتبين بأن المجني عليه كان عائدا إلى منزله، حيث هجم عليه القاتل وتناوب عليه بعدة طعنات نافذة.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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