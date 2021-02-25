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ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة فيتا كلوب
الخميس 25/فبراير/2021 - 03:59 م
الفجر الرياضي
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خسر الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في مواجهات
الجولة الثانية من المجوعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.
بذلك تصدر سيمبا المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين، بينما تراجع
الأهلي للمركز الثالت برصيد 3 نقاط.
وضمن نفس المجموعة، سحق فيتا كلوب بطل الكونغو الديمقراطية،
مضيفه المريخ السوداني برباعية مقابل هدف.
وسيواجه الأهلي فيتا كلوب يوم 5 مارس القادم، في ستاد القاهرة،
ضمن الجولة الثالثة
وفي ضوء تلك النتائج، أصبح ترتيب المجموعة على النحو التالي.
سيمبا التنزاني - 6 نقاط.
فيتا كلوب الكونغولي - 3 نقاط.
الأهلي - 3 نقاط.
المريخ السوداني - دون رصيد.
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