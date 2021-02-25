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ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة فيتا كلوب

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خسر الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في مواجهات الجولة الثانية من المجوعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

 

بذلك تصدر سيمبا المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين، بينما تراجع الأهلي للمركز الثالت برصيد 3 نقاط.

 

وضمن نفس المجموعة، سحق فيتا كلوب بطل الكونغو الديمقراطية، مضيفه المريخ السوداني برباعية مقابل هدف.

 

وسيواجه الأهلي فيتا كلوب يوم 5 مارس القادم، في ستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة

 

وفي ضوء تلك النتائج، أصبح ترتيب المجموعة على النحو التالي.

 

سيمبا التنزاني - 6 نقاط.

فيتا كلوب الكونغولي - 3 نقاط.

الأهلي - 3 نقاط.

المريخ السوداني - دون رصيد.

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