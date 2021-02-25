ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة فيتا كلوب

خسر الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في مواجهات الجولة الثانية من المجوعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

بذلك تصدر سيمبا المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين، بينما تراجع الأهلي للمركز الثالت برصيد 3 نقاط.

وضمن نفس المجموعة، سحق فيتا كلوب بطل الكونغو الديمقراطية، مضيفه المريخ السوداني برباعية مقابل هدف.

وسيواجه الأهلي فيتا كلوب يوم 5 مارس القادم، في ستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة

وفي ضوء تلك النتائج، أصبح ترتيب المجموعة على النحو التالي.

سيمبا التنزاني - 6 نقاط.

فيتا كلوب الكونغولي - 3 نقاط.

الأهلي - 3 نقاط.

المريخ السوداني - دون رصيد.