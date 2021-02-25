فلسطين تسجل 11 وفاة و2100 إصابة بفيروس كورونا

رصدت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الخميس، 2100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ورفع توصية لرئيس الحكومة بفرض الإغلاق الشامل.

وأصدرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، بيانًا قالت فيه إن قطاع غزة سجل 92 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وقد أفادت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بلغ 203846 بينها 2216 وفاة.