Advertisements

أزمة جديدة في ميلان بطلها إبراهيموفيتش

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

ينتظر نادي ميلان أزمة في الأيام القليلة المقبلة بشأن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن زلاتان سوف يتواجد كضيف شرف في مهرجان "سانريمو" الذي سيقام من 2 إلى 6 مارس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان سوف يلعب مباراتين خلال هذه الفترة ضد اودينيزي يوم 3 مارس وهيلاس فيرونا يوم 7 مارس وبالتالي سيفقد خدمات إبراهيموفيتش خلالهم.

وأكدت الصحيفة أن إبراهيموفيتش وقع بالفعل على عقود حضوره للمهرجان وكانت إدارة ميلان تعلم بهذا الأمر منذ توقيع العقود مع اللاعب وبالتالي النادي لا يقدر منعه.


أخبار تهمك

فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة لنجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

رسميا.. اتحاد الكرة يُعلن موعد قمة الأهلي والزمالك مايو المقبل

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 21 ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ يوم

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

12:59 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»