25 مارس.. نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

قررت اليوم الخميس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين تأجيل الدعوي رقم 289 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 25 مارس المقبل.

وجاء في صحيفة الدعوى المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (وعددهم يقارب السبعة آلاف طبيب)

بالامتناع

عن العمل والخدمة في الحرب ضد الكورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية.