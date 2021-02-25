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إعلامي عراقي يطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه أمام المحكمة الاقتصادية
الخميس 25/فبراير/2021 - 03:40 م
مـروة هيـكل
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حددت الدائرة 10 اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 27 فبراير لنظر دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف والتي يتهمها بسبه وقذفه ويطالبها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه.
وكان أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلًا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية حملت رقم ٤٧٦ لسنة ٢٠٢١ اقتصادي، ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف بالمطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).
وصرح الإعلامي نزار الفارس بأنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة.
وصرح المستشار هيثم عباس بأن موكله الإعلامي العراقي نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف متحرش على أي شخص يعد قذف معاقب علية قانونا وما الحال عندما يكون الأمر متعلقًا بـ أعلامي يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وادبية جسيمة لاسيما أن الذى وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم.
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