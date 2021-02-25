أنغام تروج لحفلها الغنائي المقبل







في سياق آخر تتعاون النجمة أنغام، مع الشاعر عمرو يحيى، في أغنية جديدة من كلماته حيث انتهت أنغام، منذ أيام من تسجيلها.





الأغنية من كلمات الشاعر عمرو يحيي، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري.





نشرت النجمة أنغام، البوستر الدعائي لحفلها الغنائي المقبل بمركز المنارة، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.وعلقت أنغام، على البوستر وكتبت،:"أنغام في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية بمركز المنارة يوم الجمعة 26 مارس".