قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" تجري الكشف الطبي على مواطني 5 محافظات

تواصل قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة على مدار اليوم وغدا عملها بإجراء الكشف الطبي على العيون لمواطني محافظات الشرقية وأسيوط والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الابصار لدى البالغين.





ومن جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح إن صندوق تحيا مصر قوافل مبادرة نور حياة استقبلت صباح اليوم المواطنين لإجراء الكشف الطبي عيادات متنقلة تم إقامتها في نادي ههيا محافظة الشرقية، مركز شباب العطوي بفارسكور محافظة دمياط، مركز شباب ميت شهالة بالشهداء محافظة المنوفية، الوحدة المحلية بقرية العقال بحري بالبداري محافظة أسيوط، نادي المركزية بقرية التفتيش بالحامول محافظة كفر الشيخ، على أن يتم تسليم العلاج للمرضى وإجراء كشف النظارة الطبية داخل القافلة، وإجراء العمليات الجراحية في المستشفى العسكري بمحافظات السويس، كفر الشيخ، المنوفية، سوهاج، ودمياط.





و أضاف أنه يتم تقديم خدمات مبادرة نور حياة في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.





وأوضح عبد الفتاح أن قافلة نور حياة تستقبل 300 مواطنا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19.





وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن المبادرة قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها في فبراير 2019 لمواطني 19 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية ، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.





ولفت إلى أن قوافل الكشف على البالغين يتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر ومؤسسة مصر بلا مرض، والهيئة الإنجيلية القبطية.



