بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.



وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الجمعة، طقس مائل للدفء علي القاهرة الكبرى والوجه البحري وطقس دافئ علي جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء فيما يكون معتدل علي السواحل الشمالية.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديد البرودة علي معظم محافظات الجمهورية بينما يكون بارد علي جنوب سيناء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الجمعة، حيث تشهد البلاد أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري على فترات متقطعة (30% تقريبا)، محذرة من شبورة مائية صباحا على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة.

