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ننشر تفاصيل زيارة وزير التموين لمحافظة أسوان اليوم

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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قام الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيارة ميدانية لمحافظة أسوان رافقه خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وأيضًا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حيث شملت الزيارة تفقد مصنع سكر إدفو ومطحن وصومعة إدفو، بجانب تفقد هايبر وفرع الجملة بالشيخ هارون، بالإضافة إلى أفتتاح هايبر وماركت العقاد، وأستهل الوزير والمحافظ جولتهم التفقدية بمصنع سكر إدفو


تفقد الأقسام حيث أستعرض الدكتور ممدوح أبوالقاسم مدير المصنع الإنتاج اليومى والذى وصل إلى 1000 طن سكر بأنتاج سنوي يصل لنحو 112 ألف طن حيث يقوم بعصير حوالى 10 ألاف طن يوميًا من محصول قصب السكر وخاصة بعد أعمال التطوير التي شهدها المصنع شملت تغيير وتركيب تروبينات للعصارات،


وفى نفس الجولة تفقد الدكتور على المصيلحى واللواء أشرف عطية أعمال التطوير ورفع كفاءة مطحن وصومعة إدفو بتكلفة 60 مليون جنيه لينتج يوميًا 300 طن من الدقيق لتغطية إحتياجات المواطنين بمدينة وقرى إدفو من الدقيق البلدى المدعم سواء لأصحاب المخابز أو المستودعات، كما تصل الطاقة الإستعابية للصومعة إلى 30 ألف طن موزعة على 6 خلايا تخزين،


كما قام الوزير والمحافظ بتفقد هايبر الشيخ هارون الذى يقع على مساحة 754 م2، بجانب تفقد مخزن الجملة الملحق به على مساحة 920 متر والذى يضم المخزون الإستراتيجى من السلع الغذائية والإستهلاكية بما يضمن توافرها بأرصدة كافية فى ظل إهتمام الدولة بتحقيق التوازن المطلوب فى أسعار هذه السلع وحماية المواطنين من جشع بعض التجار ولاسيما بعد ميكنة جميع مخازن الجملة بإجمالي 699 مخزن جملة،


فيما أختتم وزير التموين ومحافظ أسوان جولتهم الميدانية بإفتتاح هايبر وماركت العقاد

حيث أكد حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان بأنه تم إنشاء الهايبر بتكلفة 9 مليون جنيه ويقع على مساحة 600 م2 ويشمل طابقين يضما مختلف أقسام السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق المحلية ليخدم المواطنين ويلبى الإحتياجات الجماهيرية من هذه السلع.
ننشر تفاصيل زيارة وزير التموين لمحافظة أسوان اليوم
ننشر تفاصيل زيارة وزير التموين لمحافظة أسوان اليوم
ننشر تفاصيل زيارة وزير التموين لمحافظة أسوان اليوم
ننشر تفاصيل زيارة وزير التموين لمحافظة أسوان اليوم
ننشر تفاصيل زيارة وزير التموين لمحافظة أسوان اليوم
ننشر تفاصيل زيارة وزير التموين لمحافظة أسوان اليوم
ننشر تفاصيل زيارة وزير التموين لمحافظة أسوان اليوم
ننشر تفاصيل زيارة وزير التموين لمحافظة أسوان اليوم
ننشر تفاصيل زيارة وزير التموين لمحافظة أسوان اليوم
ننشر تفاصيل زيارة وزير التموين لمحافظة أسوان اليوم

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