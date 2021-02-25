إيران تسجل 1.6 مليون إصابة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس، 94 وفاة و8206 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى نحو1.607 مليون.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 59830.