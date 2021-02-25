Advertisements

القومي للجودة يسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي الخاص بنظم الجودة الحديثة لـ 15 متدرب

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

 في إطار توجيهات السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بأهمية رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري ومواكبة التطورات العالمية في مجال الجودة،  قام الدكتور/ محمد عتمان  رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة و اللواء / ابراهيم أبو ليمون  محافظ المنوفية بتسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي" الدبلوم المهني"المتخصص في مجال نظم الجودة الحديثة لـ15متدرباً وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد القومي للجودة ومحافظة المنوفية للاستفادة من خدمات المعهد في مجال التدريب والتأهيل والاستشارات في تطبيق نظم إدارة الجودة طبقا للمعايير العالمية.

 

وقال الدكتور/ محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة ان هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل دور المعهد للنهوض بمنظومة الجودة ونشر ثقافتها وتوحيد مفهومها وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى  حرص الوزارة متمثلة في المعهد القومي للجودة على تعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية لنشر ثقافة الجودة وتنمية الوعي بدورها في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030.

 

 ولفت إلى أهمية رفع القدرات التنافسية للقطاع الإنتاجي والخدمي من خلال الارتقاء بمستويات الجودة وتطبيقاتها وفقا للمعايير الدولية وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية  العالمية الحالية.

 

 ونوه رئيس المعهد القومي للجودة  الى الدور الهام للتدريب المتخصص فى مجال نظم الجودة الحديثة في القطاعات الصناعية والخدمية لتحسين جودة المنتجات وإرضاء العملاء، مشيراً إلى ان المعهد قام بتنفيذ هذا البرنامج التدريبي لمجموعة من الدارسين من كافة القطاعات بالتعاون مع مركز الدراسات الوطنية التابع لديوان عام محافظة المنوفية وذلك بهدف نشر ثقافة ومفاهيم الجودة والارتقاء بنظمها في المحافظة.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة لنجم الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع

منذ حوالي 4 ساعات

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ ساعة و نصف

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 21 ساعة

فضيحة جديدة في برشلونة

منذ ثلث ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

12:59 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»