تعرف على قرار المحكمة.. عصابة تزعمها فتاة تستدرج طبيبا لتصويره جنسيا

جددت محكمة جنح حلوان اليوم الخميس،تجديد حبس فتاة و4 آخرين، بتهمة إستدراجهم طبيبا بشريا إلى شقة الأولى وتصويره معها أثناء ممارسة الرذيلة لابتزازه، 15 يوم على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، مفاده تلقي المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغًا من طبيب بقيام 5 أشخاص بينهم فتاة على احتجازه داخل شقة وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة.



وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه طبيب، وعلى علاقة بفتاة، استدرجته إلى شقتها وصورته أثناء ممارسة الرذيلة معها، وقامت بمساعدة 4 رجال باحتجازه داخل الشقة وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة لابتزازه فيما بعد، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

