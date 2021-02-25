تفاصيل استبدال كامل لمفصل الفخذ لمسنة تبلغ من العمر 92 عاما بمستشفى ميت غمر



أعلن اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام فريق طبى بمستشفى ميت غمر المركزي بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لمسنة تبلغ من العمر 92 عاما كانت تعاني من كسر تفتتي بمفصل الفخذ الأيمن وتم تحويلها إلى المستشفى حيث تمكن الفريق الطبى من استبدال كامل لمفصل الفخذ بمفصل صناعي وتمت متابعة المريضة في عناية الطوارئ.

و اطمأن على صحة المريضة وتم خروجها اليوم وهي بحالة مستقرة وجيده



كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي المتميز: الدكتور شريف حسني - استشاري جراحة العظام والمفاصل ووكيل المستشفى الدكتور عمرو محفوظ - نائب العظام. الدكتور محمد حامد - استشاري التخدير هدى جمال - أخصائية تمريض عمليات العظام...

عناية الطواريء الدكتور احمد رشدي - استشارى تخدير ومدير المستشفى، والفريق المعاون والعمال العاملين بقسم العظام واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

كما اوضح ان الكل يعمل على قدم وساق لتقديم خدمة طبية افضل لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.