4995 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات في السويد

سجلت السلطات الصحية في السويد، اليوم الخميس، 4995 إصابة جديدة بفيروس كورونا، على الرغم من تجنبت فرض إجراءات عزل عام طيلة الجائحة.

وأعلنت دولة السويد التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، خمس حالات وفاة جديدة، وهي أقل حصيلة وفيات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ليبلغ الإجمالي 12798.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.