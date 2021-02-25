للمواطنين.. خطوات متابعة مرضى فيروس كورونا خلال العزل المنزلي (انفوجراف)

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تخصيص الرقم (1440) لاستقبال الرسائل النصية بالمجان لمتابعة الحالة الصحية للحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج بالمنزل، في إطار حرص الوزارة على توفير وسيلة اتصال مباشرة مع المرضى تيسيرًا عليهم، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "لمتابعة مرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلي" حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

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وتوضح "الفجر"، خطوات متابعة مرضى فيروس كورونا خلال العزل المنزلي كالآتي:





- تخصيص الرقم (1440) لاستقبال الرسائل النصية بالمجان









- الخدمة تعتمد على إرسال رسائل نصية "فقط" بها كلمة (عزل ) ثم يتم الرد عليه





- يقوم المريض بإدخال البيانات الخاصة به وتشمل الاسم الثلاثي، والرقم القومي، والمحافظة، وتاريخ تشخيص الحالة الصحية





- يقوم المريض بالرد على الاستفسارات الموجهة إليه من خلال اختيار رقم الإجابة





- تشمل وسيلة التشخيص (الأعراض، أشعة على الصدر، تحليل الدم، مسحة "pcr")





- أماكن التشخيص (مستشفيات وزارة الصحة، المستشفيات والمعامل الخاصة، المستشفيات الجامعية)





- يتطلب من المريض تحديد إذا كان يتلقى بروتوكول العلاج أم لا، ومصدر حصوله عليه (حكومي أو خاص)





- يتم من خلال الرسائل تقديم عددًا من الأسئلة للمريض عن حالته الصحية والأعراض التي يشعر بها





- يحول المريض إلى أحد الأطباء المتخصصين للتواصل معه بشكل فوري واستقبال الأوراق الخاصة بالفحوصات وذلك من خلال غرفة الطوارئ الأزمات المركزية بوزارة الصحة





- يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بعملية المتابعة على المنظومة الإلكترونية





- يتم المتابعة تليفونيًا بشكل دوري وتسجيل تطورات الحالة الصحية





- مراجعة جرعات الأدوية ضمن بروتوكولات العلاج، وإمدادهم بالإرشادات الطبية والوقائية اللازمة.





- تصنيف الحالات على المنظومة الإلكترونية من خلال البيانات إلى 4 درجات توضح المؤشرات الصحية للمرضى



