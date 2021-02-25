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وزير الأوقاف ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان يبحثان سبل مواجهة الفكر المتطرف
الخميس 25/فبراير/2021 - 04:01 م
دينا إبراهيم
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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب؛ لبحث أوجه التعاون في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
جاء هذا اللقاء للإعداد للجلسة الحوارية المشتركة بين كل من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان "أثر الحوار البنَّاء في نشر ثقافة السلام ومواجهة التطرف"، والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 11 مارس.
كما يأتي ذلك اللقاء كمقدمة لأعمال المؤتمر الدولي الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعقد الجلسة بمشاركة دولية من ضيوف المؤتمر الدولي الـ31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من 13 إلى 14 مارس 2021.
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