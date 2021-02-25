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فضيحة جديدة في برشلونة

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:00 م
بارتوميو
بارتوميو
وكالات
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تورط مجلس إدارة نادي برشلونة السابق برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو الذي استقال بعد حملة سحب الثقة منه في شهر أكتوبر الماضي في أزمة مالية جديد تم الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي.

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن أن إدارة برشلونة منحت (وكيل اللاعبين) جوسيب ماريا مينجويلا الابن، عمولة 10 ملايين يورو، مقابل دوره في التفاوض في صفقة البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

ونص العقد بين إدارة البارسا ومينجويلا على أنه لن يتم دفع هذه المبالغ إلا في حالة توقيع مالكوم لبرشلونة، الذي تعاقد معه بالفعل بعد أزمة مع نادي روما مقابل 41 مليون يورو قادما من بوردو الفرنسي.

وأضافت الإذاعة: "تم توقيع هذا العقد في 2 يوليوز 2018، ووقعه بارتوميو وجوردي ميستري وأوسكار جراو وجوسيب ماريا مينجويلا.. وبعد التواصل مع مينجويلا أكد أن عمولته الحقيقية تصل لأكثر بقليل من مليون يورو.

وأشار إلى أن "المبلغ المتبقي تم استخدامه لدفع غرامات لنادي روما"، الذي كان قد اتفق على ضم مالكوم، حيث أنزل مسؤولو برشلونة اللاعب من الطائرة المتجهة للعاصمة الإيطالية، على حد تعبيره.


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