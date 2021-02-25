نائب بـ "الشيوخ": الإنجازات التي حققتها مصر في القطاع الاقتصادي خلقت فرصا مُمتازة للاستثمار



قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بسرعة الانتهاء من إنشاء مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، مع الالتزام بمعايير الاستدامة للبنية الأساسية لسد الاحتياجات المُستقبلية مع بدء تشغيل تلك المدن تأتي لاستيعاب أزمة الزيادة السكانية والتي تزيد بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويًا تزامنًا مع عدم قدرة المدن القائمة على استيعاب هذه الزيادة.



وأضاف منظور، في بيان له، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد نظام الحكم، حققت إنجازًا تاريخيًا في القضاء على المناطق العشوائية خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد اهتمام غير مسبوق بملف إنشاء المدن الجديدة، حيث أصبحت هناك خطط إستراتيجية مُحددة لتحقيق التنمية العمرانية الجديدة بغرض تحقيق الانتشار العمراني خارج الوادي والدلتا، حيث كانت تتركز الكتلة السكانية في 5% فقط من مساحة الوادي والدلتا، مُؤكدًا أن الانجازات التي تحققها مصر في القطاع الاقتصادي يتطلب توافر مدن جديدة لما يسهم في خلق فرص مُمتازة لحركة الاستثمار وإتاحة فرص عمل للشباب.



كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن المدن القائمة لم يعد بها مساحات تؤهلها لإنشاء مشروعات جديدة بها، مُشيرًا إلى أن المُستثمر أصبح يفضل التوجه للمدن الجديدة للاستثمار بها ومؤسسات الدولة المختلفة وضعت حوافز للمُستثمرين وتسهيلات من شأنها إزالة العقبات لنجاح مشروعاتهم.

