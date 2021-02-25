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"دون إعلان أسمائهم" السياحة تدعوا "مؤثرين عرب" للترويج لمصر

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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دعت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدد من المؤثرين العرب في زيارة تعريفية لمصر للترويج للمقومات السياحية والأثرية المتنوعة بها

ولم يعلن بيان وزارة السياحة والآثار عن أسماء هؤلاء المؤثرين أو مدى انتشارهم وسط الجمهور العربي

وحسب البيان جاءت الدعوة تحت شعار "التحول الرقمي نحو سياحة عربية آمنة حيث يحتفل العالم العربي اليوم الخميس بيوم السياحة العربي والذي يوافق 25 فبراير من كل عام، واختارت المنظمة العربية للسياحة هذا الشعار لهذا العام لتسليط الضوء علي تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في كافة المواقع السياحية والتراثية.

وذلك في ضوء حرص الوزارة على تنشيط حركة السياحة العربية بين مصر وأشقائها من الدول العربية لما تمثله من أهمية كبرى بالنسبة للمقاصد السياحية المصرية.

ونظمت الهيئة برنامجا سياحيا لهم يتضمن زيارة عدد من المقاصد السياحية والأثرية في كل من شرم الشيخ ومنطقة أهرامات الجيزة والقاهرة التاريخية ومنطقة مصر القديمة.

وخلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ أعرب المؤثرون عن استمتاعهم بالشواطئ المشمسة والمياة الصافية للبحر الأحمر حيث مارس بعضهم رياضة الغوص لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة النادرة، كما أعربوا عن اعجابهم بمتحف شرم الشيخ ومقتنياته وعظمة الحضارة المصرية العريقة.

كما اصطحبهم اليوم المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار في جولة بمنطقة القاهرة التاريخية حيث زاروا شارع المعز وقلعة صلاح الدين، كما زاروا مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة ثم توجهوا إلى حديقة الأزهر، وقد رافقهم في هذه الجولة عدد من المؤثرين المصريين.

تجدر الإشارة الى أن يوم السياحة العربي يوافق يوم 25 فبراير من كل عام والذي يتزامن مع مولد الرحالة العربي ابن بطوطة.

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