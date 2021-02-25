"أمهات مصر" يطالبن بلقاءات مباشرة بين لجنة تعليم البرلمان والوزارة وأولياء الأمور

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن خلق قنوات اتصال مباشرة بين المسئولين وأولياء الأمور يقضي علي الشائعات والبلبلة ويحقق وصول المعلومة والقرارات للفئات المستهدفة وهم أولياء الأمور والطلاب بشكلها الصحيح دون تحريف، وهو التوجه الذي بدأنا نلاحظه من القيادة السياسية.



واقترحت عبير، في تصريحات صحفية، عمل اجتماع شهري أو كل شهرين من جانب لجنة التعليم في البرلمان ووزارة التربية والتعليم مع ممثلين لأولياء الأمور والجروبات التعليمية بشكل دوري، لتوضيح القرارات وأي قرارات جديده وسماع وجهات النظر المختلفة لنقلها لباقي أولياء الأمور، حتي يتم غلق الطريق علي مروجي الإشاعات ومثيري البلبلة.



ولفتت عبير النظر إلي أهمية ضرورة توعية أدمن جروبات أولياء الأمور وتحملهم للمسئولية لأنهم يوجهون الآلاف من أولياء الأمور في جروباتهم، وبالتالي علي المسئولين خلق وسائل تواصل مع أصحاب هذه الجروبات، مؤكده أن اتحاد أمهات مصر واءتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة التي أشرف بتأسيسهم يتحقق من كل معلومة أو خبر قبل نشره حتي لا يتم خلق نوع من البلبلة.



وأشارت عبير إلى أن برنامج "جروبات الماميز" الذي يتم اذاعته علي قناة مدرستنا برنامج وفكرة جيده ويعتبر أحد قنوات التواصل المباشرة بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور، مطالبة بفتح مزيد من قنوات التواصل بين المسئولين وأولياء الأمور لأنهم شريك أساسي في العملية التعليمية.