برلمانية: إطلاق مسابقة جائزة الدولة للمُبدع الصغير تحت رعاية حرم الرئيس تشجع النشء على الإبداع

قالت النائبة رانية الجزايرلى، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن انطلاق جائزة الدولة للمُبدع الصغير، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، تأتي في إطار دعم الدولة المصرية للمُبدعين الصغار، ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون، كما أنها تخلق بيئة مُحفزة على الابتكار، وتشجيع الأجيال النشئ على الإبداع وتنمية مواهبهم.



وأضافت "الجزايرلي" في بيان لها، اليوم الخميس، أن انطلاق جائزة الدولة للمُبدع الصغير تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المُبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المُتعددة، مُؤكدة أن اهتمام الدولة بالإبداع الثقافي والفني للأطفال سيكون له آثار إيجابية في الحاضر والمستقبل، مُشيرة إلى أن الثقافة هدفها الأساسي ترسيخ الهوية المصرية ودعم الإبداع الفكري والفني.



كما أكدت عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن انطلاق جائزة الدولة للمُبدع الصغير يعد انجازًا جديدًا يضاف إلى الانجازات التي حققتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يُصب في مصلحة دعم وتشجيع الإبداع والبحث والابتكار، مُذكرة أن مصر مليئة بالمبدعين والمبتكرين في جميع المجالات وفي شتى المحافظات.



تحت رعاية حرم الرئيس.. وزيرة الثقافة تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير



تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، تعقد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مؤتمرًا صحفيًا فى الثانية عشر ظهر يوم الأحد 28 فبراير، بمسرح الأوبرا الصغير، للإعلان عن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير.



تم استحداث الجائزة مؤخرًا بهدف النهوض بالفنون والآداب، وهي تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يتجاوز عمره 18 عامًا وذلك بحضور الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وقيادات وزارة الثقافة، ويقوم بتغطيته مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الإذاعية.



وكان مجلس النواب قد وافق على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى " جائزة الدولة للمبدع الصغير" بناء على المشروع الذى تقدمت به وزارة الثقافة الي مجلس الوزراء ويأتى فى اطار جهود الدولة لخلق بيئة محفزة على الابتكار ودعمها للنابغين الصغار وتشجيعهم على الابداع ورعاية انتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون.

