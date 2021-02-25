لمستخدمي "IOS".. طرق الانضمام إلى منصة Clubhouse

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة المعلومات حول تطبيق Clubhouse، الذي انتشر بكثرة في الفترة الأخيرة وبات المستخدمين يحرصون على معرفة ما ما يخصه التطبيق وخاصىة مستخدمي IOS نظرا لإتاحة التطبيق على هواتف أيفون فقط وحتى الأن، ومن هنا نقدم لكم طريقتين لسهولة الانضمام إلى منصة Clubhouse.





طرق الانضمام إلى منصة Clubhouse





الطريقة الأولى

تتمثل في تلقي الدعوة الشخصية، فعندما ينضم شخص ما إلى التطبيق يتم منحه تلقائيًّا دعوةً واحدةً يمكنه إرسالها إلى شخص آخر باستخدام رقم هاتفه، وهذا يعني أن الأعضاء سيرسلون دعوات إلى الأشخاص الذين تربطهم صلة وثيقة بهم، كالأهل والأصدقاء وليس مجرد المعارف، وبمرور الوقت والانضمام لأكثر من غرفة يتم كسب المزيد من الدعوات لاستضافة المزيد.





الطريقة الثانية

هي زيارة موقع Clubhouse الإلكتروني، لتحميل التطبيق من متجر آبل App Store وتقوم بحجز اسم المستخدم الخاص بك، وبناءً على عدد أصدقائك الذين يستخدمون التطبيق بالفعل، قد يتلقون إشعارًا يُعلْمهم أنك حجزت اسم مستخدم وقمت بتنزيل التطبيق، وعندئذ يحصلون على خيار لتوجيهك حتى إذا لم تكن لديهم دعوة رسمية لإرسالها.