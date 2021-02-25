تقديم موعد مباراة السعودية وفلسطين في التصفيات الآسيوية

وافق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم طلب نظيره السعودي، لتقديم المواجهة التي تجمع المنتخبين لحساب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لتقام في 30 مارس المقبل، بدلاً من 7 يونيو.





وتلقى اتحاد القدم السعودي، طلباً من نظيره اليمني، بتأجيل مباراة المنتخبين، المقررة في 25 مارس المقبل، لتقام خلال الفترة من 31 مايو وحتى 15 يونيو المقبل، نظرًا لصعوبة سفر المنتخب اليمني الشقيق في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وجاء ذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل لقاء الأخضر مع نظيره السنغافوري المقررة 30 مارس، لتقام خلال الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو المقبل بنظام التجمع.