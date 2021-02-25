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نجم الأهلي يشكو "ظلم" بيتسو موسيماني

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:19 م
الأهلي
الأهلي
محمد الدمتناوي
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هناك حالة من عدم الرضا علي محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما أصبح أسير دكة بدلاء المارد الأحمر، بعد التعاقد مع والتر بواليا.

وظهرت على محمد شريف علامات الغضب على وجه بعدما ابتعد عن المشاركة بشكل أساسى مع الفريق كما كان في أول الموسم.

وتمكن محمد شريف من تسجيل أربع أهداف في بطولة الدوري المصري الممتاز، ونال الإشادة من جماهير القلعة الحمراء.

واقترب أيضًا محمد شريف من الخروج من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب خلال المعسكر المقبل، بعدما ابتعد بصورة كبيرة عن المشاركة مع الأهلي.

ويفضل الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على والتر بواليا، الذى انضم للفريق فى يناير الماضي قادمًا من صفوف الجونة، ليظل شريف جالسًا على مقاعد البدلاء.

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