إصابة 5 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب 5 من أسرة واحدة "الأب والأم و3 أطفال" مقيمون في قرية "بني هارون" بمركز بني سويف، بإشتباه تسمم غذائي، وتم نقلهم لمستشفى بني سويف التخصصي لإسعافهم.



وأوضح مصدر طبي، أن المصابين هم: محمد محمود علي ٣٢ سنة وفاطمه شعبان علي ٢٥ سنة وندا محمد محمود ١٢ سنة وجودي محمد محمود ٨ سنة، ومحمود محمد محمود ٦ سنوات، جميعهم مقيمون قرية "بني هارون" بمركز بني سويف.



وأضاف المصدر، أنه تم اجراء عمليات غسيل معدة للمصابين، وحالتهم الآن مستقرة بعد وضعهم تحت الملاحظة الطبية وأخذ عينات قئ منهم لمعرفة سبب التسمم، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.

