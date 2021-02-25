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كابتشينو الفراولة.. المقادير وطريقة التحضير

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
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من أسهل الطرق إنك تقومين بتحضير كابتشينو فراولة ولكن يجب اتباع المقادير وطريقة التحضير جيدا للحصول على النذاق المطلوب ولإعداده لأفراد أسرتك بالهنا والشفا.

المقادير
- كابتشينو : مغلف (فراولة)
- حليب : 2 ملعقة كبيرة (سائل)
- ماء ساخن : كوب
- سكر : ملعقة صغيرة
- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة (نسكافيه / بلاك)

طريقة التحضير
ضعي محتويات الكيس بكوب التقديم.
أضيفي إليه السكر والحليب وقومي بالخلط جيداً حتى تتجانس المكونات ببعضها.
صبّي الماء المغلي مع التحريك المستمر حتى تتصاعد الرغوة.
زيّني بالنسكافيه أو الشوكولاتة البودرة.

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