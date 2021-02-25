"الفجر الفني" يكشف حقيقة تأجيل حكاية "المتخصصة" في مسلسل هنا الزاهد بسبب تامر حسني

"الفجر الفني"





جدير بالذكر أنه يشارك في كتابة «حلوة الدنيا سكر» 8 مؤلفين، ويُعرض حكايات منفصلة متصلة، كل منها 5 حلقات، ويضم العمل: «حكايات سحر وشعوذة»، و«ساندي كراش»، و«9 خطوات لقلب الرجل»، و«الجريمة لا تفيد»، و«المتخصصة»، و«لو كنت يوم أنساك»، و«قولي لأحمد»،وغيرها.





وفيلم "مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".





ومن رسائل وأهداف الفيلم أنه يسلط الضوء على موضوعين مهمين، أولًا حول علاقة الآباء بأبنائهم، ف "مش أنا" يناقش هذه القضية في ظل التفكك الأسري السائد حاليًا وبُعد الأبناء عن الآباء ولكن مع كيفية معالجتها، والموضوع الآخر حول الضغوطات النفسية وعواقبها بالتغييرات الغريبة على الطبقة الفقيرة الكادحة ".





الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.









انتشرت مؤخرًا أخبار تفيد بأن تامر حسني، وراء تأجيل حكاية "المتخصصة"، وهي قصة من ضمن قصص أحداث مسلسل "حلوة الدنيا سكر" التي تقوم ببطولتها هنا الزاهد، لتشابه أحداثها بأحدث أفلامه "مش أنا"، مما اضطرت القناة لاستبدال القصة بأخرى.وعلم، من مصادره الخاصة بأنه لا صحة لتلك الأخبار وأنها غير حقيقية.