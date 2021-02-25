طريقة سهلة لتحضير تبولة العدس

تعتبر تبولة العدس خيارا جيدا في حالة الرغبة في تحضير تبولة لتناولها مع وجبة الغداء نظرا لانها يوجد بها الكثير من العناصر ولتحضيرها بالمقادير المظبوطه اتبعي التالي أولا:





المقادير

- بقدونس : 5 اكواب (مفروم فرم متوسط)

- طماطم : 1 حبة (كبيرة الحجم / مفرومة ناعم)

- عدس بنّي : نصف كوب (مسلوق ومصفى)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- عصير الليمون : ربع كوب (طازج)

- النعناع : ربع كوب (مفروم)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- خيار : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)





طريقة التحضير

اخلطي البقدونس والنعنع في وعاء كبير وعميق.

أضيفي العدس والطماطم والخيار والبصل الأخضر.

أضيفي الملح وعصير الليمون وزيت الزيتون وقلبي التبولة حتى تمتزج وقدميها فوراً.